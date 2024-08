“Florestas 360º” reúne profissionais do setor florestal em Campo Grande

Rogério Vidmantas

Capital News



Álvaro Rezende/Governo do MS Encontro acontece no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande

O Mato Grosso do Sul sedia o “Florestas 360º”, evento que reúne profissionais do setor florestal do Centro-Oeste e de outros estados como São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O encontro está sendo realizado no Bioparque Pantanal, em Campo Grande. A abertura, nesta terça-feira (20), teve participação do governador Eduardo Riedel, que destacou o desenvolvimento e ascensão do setor florestal no Estado.

Para Riedel, o papel do Estado é ser um "facilitador" para criar um bom ambiente de negócios, que tenha segurança jurídica e desburocratização, citando ainda a importância dos investimentos em logística, infraestrutura, habitação e qualificação profissional.

"O setor [florestal] cresceu de forma impressionante nos últimos 20 anos, consequência de uma visão empresarial e trabalho árduo. Cabe ao Estado ser um facilitador, dando prioridade a um bom ambiente de negócios e assim garantir ao empresário um governo descomplicado, desburocratizado, dando competitividade ao segmento", afirma o governador.

Ele mencionou a necessidade de buscar soluções para os desafios do crescimento, devido os grandes investimentos privados. "Temos o desafio da infraestrutura, logística, com estradas, rodovias e ferrovias, assim como a formação de mão de obra, devido a baixa qualificação. Ainda tem o desafio da habitação para quem vem de fora trabalhar aqui. Faremos de tudo para as coisas acontecerem no Estado".

Mato Grosso do Sul se tornou referência do setor florestal, tendo empresas do ramo da celulose como Eldorado (Três Lagoas), Suzano (Ribas do Rio Pardo) e a Arauco, que será instalada em Inocência. O Estado tem quatro municípios entre os cinco maiores produtores de eucalipto do Brasil, já sendo a segunda maior área cultivada (1,1 milhão de hectares).

A cadeia produtiva florestal gera mais de 14,9 mil empregos diretos e 12 mil indiretos no Estado, sendo o primeiro em exportação de celulose e o segundo em produção. Em julho de 2024 a Suzano iniciou a operação da sua nova Fábrica em Ribas do Rio Pardo, sendo a maior indústria de celulose de linha única do mundo.

Encontro

Álvaro Rezende/Governo do MS Eduardo Riedel abriu o evento que acontece nesta semana na Capital

O evento Florestas 360° destaca-se o encontro do setor florestal do Centro-Oeste, com a participação de profissionais do segmento para discutir os desafios e as novas oportunidades, tendo a participação de palestrantes e especialistas tanto da iniciativa privada, como do setor público.

Serão dois dias de evento no Bioparque Pantanal, em Campo Grande, com temáticas importantes, entre elas o potencial do setor no Centro-Oeste, expansão do mercado, projetos que já estão instalados, biomassa, mercado de carvão vegetal, mão de obra e desafios do setor florestal.

"Serão dias de trabalho de bastante intensidade, com uma programação objetiva, que vai discutir vários temas importantes do setor. O sentimento é de acolhimento aqui no Mato Grosso do Sul, que é um estado pró-negócios e pró-setor. Temos certeza que vai ser bem produtivo nosso encontro", afirma Ricardo Malinoviski, que é o CEO da empresa Mlinoviski, organizadora do evento.