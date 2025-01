Dr. Gabriel Oliveira toma posse e anuncia medidas para crise financeira em Corumbá

Viviane Freitas

A cerimônia de posse aconteceu no anfiteatro Salomão Baruki, com o auditório lotado e um telão na área externa

A cerimônia de posse aconteceu no anfiteatro Salomão Baruki, com o auditório lotado e um telão na área externa

Na noite de quarta-feira, 1º de janeiro, Dr. Gabriel Oliveira assumiu oficialmente o cargo de prefeito de Corumbá. Ele foi acompanhado pela vice-prefeita Beatriz Cavassa e pelos 15 vereadores eleitos. A cerimônia de posse aconteceu no anfiteatro Salomão Baruki, com o auditório lotado e um telão na área externa, permitindo que mais pessoas acompanhassem o evento.

A solenidade foi organizada em dois momentos. Primeiro, a vereadora mais votada, Hanna Santana, presidiu a posse dos vereadores. Em seguida, o prefeito Dr. Gabriel e a vice-prefeita Beatriz Cavassa tomaram posse, formalizando o início de seus mandatos.

Durante seu discurso, o prefeito Dr. Gabriel Oliveira destacou a delicada situação financeira de Corumbá, com um déficit estimado em R$ 30 milhões. Ele anunciou que tomará medidas rigorosas para equilibrar as contas públicas e garantir uma gestão eficiente e responsável.

"Sabemos que a Prefeitura enfrenta grandes dificuldades, especialmente um déficit de cerca de R$ 30 milhões. Serão necessárias ações enérgicas para evitar maiores complicações no próximo ano", afirmou Dr. Gabriel, destacando a necessidade de ajustes fiscais imediatos.

Além disso, o novo prefeito enfatizou a importância de uma administração transparente e participativa. "Assumo com um grande senso de responsabilidade. Corumbá é uma cidade forte, com um povo trabalhador e resiliente. Nosso compromisso será com uma gestão baseada em transparência, diálogo e eficiência", disse.

Dr. Gabriel também detalhou suas prioridades para a gestão. A saúde receberá investimentos para garantir acesso de qualidade a todos, inclusive nas comunidades ribeirinhas. Na educação, a valorização dos profissionais e a transformação da experiência educacional são pontos centrais.

O prefeito também destacou a infraestrutura, com foco na pavimentação e modernização da cidade, respeitando o patrimônio histórico. Além disso, o turismo será desenvolvido de forma sustentável, respeitando o bioma Pantanal, um dos maiores tesouros naturais do mundo.

Encerrando seu discurso, o prefeito convidou a população para participar ativamente da construção de uma cidade mais próspera e justa. "Este será um governo de todos. Quero ouvir as ideias, críticas e sugestões de cada cidadão", afirmou. Dr. Gabriel também agradeceu à sua família e à vice-prefeita Beatriz Cavassa pelo apoio durante sua trajetória política.

Após a posse, a cerimônia continuou com a nomeação dos secretários municipais e presidentes das fundações de Corumbá. O prefeito anunciou uma equipe composta por profissionais com grande experiência e compromisso com o desenvolvimento da cidade.

Entre os secretários nomeados estão Marcos de Souza Martins (Secretário Municipal de Governo), Beatriz Rosália Ribeiro Cavassa de Oliveira (Secretária de Assistência Social), Camila Campos de Carvalho (Secretária de Planejamento) e Antônio Juliano de Barros (Secretário de Saúde), entre outros. Todos os nomes apresentados possuem ampla experiência e qualificações para contribuir com a administração pública de Corumbá.