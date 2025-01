Antônio Freire é empossado como secretário de Desenvolvimento Econômico de Dourados

Viviane Freitas

Capital News



ACICG Esta é a primeira vez que Antônio ocupa um cargo público

ACICG

Esta é a primeira vez que Antônio ocupa um cargo público

Antônio Freire, terceiro diretor financeiro da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), tomou posse nesta quinta-feira, 1º de janeiro, como secretário de Desenvolvimento Econômico de Dourados, a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul. Esta é a primeira vez que Antônio ocupa um cargo público e, em seu discurso, afirmou que se dedicará ao cargo com responsabilidade e compromisso para contribuir com o prefeito e o município.

O novo prefeito de Dourados, Marçal Filho, e a diretoria da ACICG expressaram apoio a Antônio Freire, destacando a importância de um empresário à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O presidente da ACICG, Renato Paniago, elogiou a escolha, ressaltando a competência e o histórico de Antônio em gestão empresarial, acreditando que ele será fundamental para promover o crescimento econômico da cidade.

A posse de Antônio Freire aconteceu na Prefeitura de Dourados, que agora está sob a gestão do prefeito Marçal Filho. Para o prefeito, a escolha de Antônio traz confiança à administração, dada sua experiência e seus valores sólidos, essenciais para a gestão pública. Marçal também destacou a visão estratégica do novo secretário e seu compromisso com o progresso econômico e social do município.

Em sua fala, Marçal Filho reforçou que Antônio acredita no desenvolvimento sustentável, baseado na união de esforços, valorização da comunidade e no incentivo a oportunidades que beneficiem todos. O prefeito concluiu destacando a confiança de que a gestão será marcada por ações inovadoras e por um futuro ainda mais próspero para Dourados.