Adriane Lopes assume prefeitura e exalta força das mulheres em discurso de posse

Viviane Freitas

Capital News



Assessoria de Comunicação Adriane Lopes assume prefeitura de Campo Grande ao lado da sua vice Camila

Assessoria de Comunicação

Adriane Lopes assume prefeitura de Campo Grande ao lado da sua vice Camila

Na cerimônia de posse realizada nesta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, Adriane Lopes assumiu a prefeitura de Campo Grande com um discurso cheio de emoção e compromisso com o futuro da cidade. Acompanhada da vice-prefeita Camila Nascimento e dos 29 vereadores eleitos, ela destacou valores como fé, determinação e união como pilares de sua gestão. O evento, que contou com a presença de diversas autoridades e familiares, foi histórico, marcando a primeira vez que uma mulher assumiu a prefeitura da capital.

Adriane iniciou seu discurso agradecendo a todos os presentes, com destaque para Camila Nascimento, sua vice-prefeita. “Quero agradecer primeiramente a Deus, o autor de todas as coisas, que com muita força, fé, garra, determinação e união nos trouxe até aqui. Este momento é mais que uma celebração, é um testemunho desses valores que nos guiam. Hoje, escrevemos juntos uma nova página na história política de Campo Grande, pela primeira vez em 125 anos, uma mulher eleita pelo voto popular, com outra mulher como vice”, afirmou emocionada.

Assessoria de Comunicação O evento, que contou com a presença de diversas autoridades e familiares

Durante sua fala, a prefeita fez questão de destacar a trajetória de superação enfrentada por ambas. Ela se dirigiu diretamente à Camila, reconhecendo a importância da parceria delas: “Tenho a honra, Camila, de dividir esse marco histórico com você, uma mulher honrada e uma parceira que esteve ao meu lado nos bairros e regiões de Campo Grande, ouvindo as necessidades da nossa população.” Adriane também mencionou a batalha contra aqueles que consideravam sua vitória improvável, reafirmando a força da escolha popular: “É uma tarde onde muitos julgavam que éramos as improváveis, mas para Deus, somos as escolhidas para este tempo."

Adriane ainda aproveitou para fazer um chamado às mulheres presentes, incentivando-as a sonhar e persistir. “Sonhem, não desistam. Com respeito e união, podemos ir longe. Minha caminhada foi repleta de desafios, mas cada dificuldade fortaleceu meu propósito”, disse. Ela também agradeceu à sua família, com destaque para o apoio de seu esposo, deputado estadual Lidio Lopes, e dos filhos, Mateus e Bruno. A senadora Tereza Cristina, figura chave no processo, foi outro ponto ressaltado por Adriane: “Quero destacar uma pessoa que foi essencial nesse processo, a senadora Tereza Cristina. Ela acreditou em nós e nos ajudou muito.”

Ao final, Adriane reforçou seu compromisso com a população de Campo Grande, destacando a importância de trabalhar em harmonia com os vereadores e com a população. “Sei que o futuro que sonhamos só será possível com união, quero reforçar a importância da harmonia entre os poderes, especialmente com a Câmara Municipal. Hoje iniciamos um novo ciclo, de coragem, ética e transparência”, afirmou. Ela ainda lembrou os avanços de sua gestão anterior e finalizou com uma citação de Margaret Thatcher: “Na política, se você quer algo que seja falado, peça a um homem, mas se quer algo que seja feito, peça a uma mulher.”

Adriane Lopes, eleita com 222.699 votos, faz história como a primeira mulher a comandar o executivo municipal de Campo Grande. Junto com a vice-prefeita Camila Nascimento, elas iniciam um mandato focado na inovação, inclusão e desenvolvimento. Após a cerimônia, Camila também expressou sua confiança no projeto de governo, afirmando estar pronta para dar continuidade ao trabalho iniciado por Adriane. “Desde o início, sempre acreditei no projeto da prefeita Adriane. Estou pronta para, junto dela, fazer o que for necessário para atender as demandas da nossa população”, concluiu.