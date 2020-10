Veículos carregados de cigarros são apreendidos

Tamanho do texto

Divulgação/DOF Caso aconteceu neste final de semana

Dois veículos carregados com cigarros foram apreendidos pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF). Ao todo, os agentes interceptaram 750 pacotes do contrabandeado.

Os casos aconteceram durante bloqueios policiais simultâneos, por volta das 5h da manhã, nos municípios de Angélica e Ponta Porã.

No primeiro caso, conforme os policiais, um veículo VW Gol carregado com 250 pacotes de cigarros foi abordado na rodovia MS-145 sentido Distrito de Ipezalno Assentamento Pana em Angélica. Condutor e passageiro pegaram os pacotes de cigarros em Dourados para entregá-los na cidade de Presidente Epitácio (SP).

Já no outro caso, o veículo Fiat Uno Mille de cor branca, que estava carregado com 500 pacotes de cigarros, seguia pela rodovia MS-166, região de Ponta Porã. O condutor disse aos policiais que adquiriu os pacotes no Paraguai e pretendia revendê-los na cidade de Aquidauana (MS).

Ambos os carros foram apreendidos e entregues na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).