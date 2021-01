Tamanduá-bandeira é capturado dentro de residência

Divulgação/PMA

Policiais Militares Ambientais de Miranda capturaram um animal silvestre da espécie Myrmecophaga tridactyla (Tamanduá-bandeira) em uma residência no bairro Vilas Boas.

A proprietária da casa acionou a PMA, informando que o bicho estava dentro de um quarto da residência. Uma equipe foi ao local e realizou a captura do bicho com uso de cambões e o colocou em uma jaula de contenção. De acordo com a PMA, o tamanduá adulto será examinado por uma médica veterinária que apoia as ações da polícia e se não apresentar nenhum ferimento e for liberado pela profissional, será solto no seu habitat natural distante da cidade.