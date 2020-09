Saúde Mental é tema de palestra no Ceapoc

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS

A Coordenadoria de Atendimento Psicossocial da Polícia Civil (Ceapoc) convida servidores e seus familiares para palestra on-line no Instagram. A atividade é em alusão ao Setembro Amarelo - mês de prevenção ao suicídio, e o tema da palestra é relacionado a saúde mental. "Quem cuida da mente, cuida da vida!"

Na próxima semana será realizada a live com psicóloga Rebeca Moreira Rangel com o tema Saúde Mental do Profissional da Segurança Pública

Biografia

Rebeca atua na Segurança Pública do Ceará desde 2005. Fundou a ABIPS - Assessoria de Assistência Biopsicossocial SSPDS-CE.

Serviço

Dia: 23 de setembro

Hórario: 18h30

Local: Instagram Ceapoc

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3384-5427.