PRF recupera veículo roubado em MS

Divulgação/PRF Caso aconteceu nesta quarta

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 417 Kg de maconha e recuperou um veículo, na manhã desta quarta-feira (23), em Guia Lopes da Laguna. Um homem de 31 anos foi preso e encaminhado para delegacia da cidade, junto com o veículo e a droga.

Caso aconteceu quando, os policiais abordaram um Vw/Voyage com placas aparentes de Belo Horizonte (MG). O condutor foi flagrado transportando o entorpecente. O envolvido também apresentou a CRLV do veículo com indícios de adulteração

Em consulta aos sistemas, a equipe descobriu que o carro utilizava placas falsas, sendo as originais de Araras (SP), com registro de roubo/furto.