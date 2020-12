PRF apreende 22 motorista alcoolizados

Tamanho do texto

Divulgação/PRF ..

Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou neste domingo (27) a Operação Natal 2020 no Mato Grosso do Sul. Foram cincos dias de ação que resultou no flagrante 22 motorista dirigindo sob efeito de álcool, 7 deles foram presos. 117 condutores ou passageiros estavam sem o cinto de segurança e 53 crianças não utilizam adequadamente o dispositivo de segurança, como a cadeirinha. Foram registradas 466 infrações de ultrapassagens indevidas. Durante os dias de operação, a PRF também apreendeu 1.404 Kg de maconha e recuperou 4 veículos.

De acordo com o balando da PRF também foram registrados 16 acidentes, 2 sendo graves. 21 pessoas ficaram feridas e nenhum óbito foi contabilizado, registrando uma redução quando comparado a 2019, quando 2 pessoas morreram durante o feriado de Natal. Em 2019 também foram registrados 19 acidentes, sendo 4 graves e 28 pessoas ficaram feridas.