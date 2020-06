Policiais são mortos por presos durante escolta

Tamanho do texto

Policiais foram mortos durante escolta de presos

Dois policiais civis de Campo Grande foram assassinados na tarde desta terça-feira no cruzamento das avenidas Fernando Correia com Joaquim Murtinho, no Itanhangá Park. Eles estavam escoltando dois presos que fugiram. Um deles já teria sido recapturado.

De acordo com as primeiras informações, os policiais e os presos estavam em um Fiat Uno Vivace branco com placas OAH 9152 de Manaus-AM, quando uma dos marginais tomou a arma de um dos policiais e atirou contra os dois agentes. Um dos policiais morreu na hora e o outro faleceu quando era socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Os presos fugiram algemados e um deles teria sido capturado. O outro rendeu o motorista de um Polo branco com placas QAS 4409 e está em fuga. Ele teria abandonado o dono do carro na avenida Bandeirantes. Policiais seguem tentando recapturá-lo.