Policiais recuperam veículos com ocorrências de estelionato

Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (Derf)

Após os proprietários de um veículo registraram uma ocorrência de estelionato contra o dono de uma garagem, no dia 14 de janeiro, após devolverem o veículo por impossibilidade de honrarem o pagamento das parcelas. Quando adquiriram o bem, o casal havia parcelado o pagamento em 48 vezes e pago 3 parcelas.

Os policiais por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Defurv) foram comunicados sobre um veículo estacionado em frente a uma residência, e que se encontrava em busca pelo Sigo, equipe do Grupo de Operações e Investigações da Polícia Civil foram até o local, na rua Xavante, bairro Tijuca, e conseguiram apreender o automóvel.

De acordo com a Polícia Civil, ao devolver o veículo, o proprietário da garagem informou que iria quitar o financiamento, retirando o financiamento do nome da vítima. Na ocasião ele deu um cheque no valor de R$ 1,3 mil, porém sem fundos. O veículo ficou em posse do garagista, que o revendeu a outra pessoa sem desvincular o financiamento feito anteriormente do nome dos antigos proprietários.

Em outra ocasião, após receberem informações de que na rua Regente Feijó Bairro, Vila Lídia, teria um veículo com placas de Dourados/MS abandonado a mais de três dias, os policiais foram até o local e, em consulta ao sistema Sigo, constataram o automóvel encontrava-se em busca em uma ocorrência de furto registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.