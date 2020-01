Polícia esclarece furto de filhotes em Nova Andradina

Divulgação/Polícia Civil Filhotes foram devolvidos a dona

Um homem de 44 anos suspeito de ter furtado dois filhotes de cachorro da raça Pitbull de uma residência da cidade, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (30).Os animais foram apreendidos e posteriormente entregues aos seus proprietários.

Uma moradora do Bairro Cristo Rei acordou e deu falta de seus dois filhotes da raça Pitbull, conforme a Polícia Civil. Uma testemunha lhe informou que viu um homem pegando seus cachorros e colocando numa caminhonete Chevrolet Silverado de cor branca.

Policiais civis da Seção de Investigações Gerais iniciaram investigação que culminou com a identificação do suspeito, um homem,já conhecido no meio policial. Ele estava em frente a sua residência e, no momento da abordagem, dispensou um invólucro contendo 62 gramas de maconha. Pelo portão da residência do suspeito, os investigadores já visualizaram os dois filhotes subtraídos da residência da vítima.

O suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia e preso em flagrante pelo crime de furto, bem como autuado pela posse de drogas para consumo pessoal.