Polícia apreende quase meia tonelada de drogas

Divulgação/BPMR Condutor ainda não foi localizado

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreendeu quase meia tonelada de drogas na região de Maracajú, nesta segunda-feira (20). Os policiais apreenderam 467,3 kg de maconha e skank, após traficante não obedecer ordem de parada.

Segundo a PMR, a apreensão ocorreu quando a equipe da Polícia Militar Rodoviária realizava policiamento ostensivo na MS 157 e se depararam com um veículo GM/Corsa, com placas de São Paulo, em atitude suspeita. O condutor do veículo, ao perceber que seria abordado, imprimiu alta velocidade, sendo feito acompanhamento tático por alguns quilômetros. Momento em que ele jogou o veículo em um milharal e se evadiu a pé entre a plantação. No veículo os policiais encontraram 461,9 kg de maconha e 5,4 kg de skank. Até o momento o autor não foi localizado. Veículo com as drogas foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Maracajú.