PMA autua assentado por exploração e armazenamento de madeira

Polícia Militar Ambiental multou um homem de 50 anos por armazenava madeira ilegal. Caso aconteceu na região do assentamento Santa Fé, no município de Alcinópolis, Policiais Militares Ambientais de Costa Rica constataram hoje (2), que o proprietário de um lote do assentamento armazenava madeira ilegal.

Os policiais apreenderam pranchas de madeira da espécie angico, que estavam armazenados no lote do assentado, sem o Documento de Origem Florestal (DOF). O DOF é o documento do órgão ambiental para se ter em depósito, beneficiar ou transportar qualquer produto florestal, segundo a PMA. Infrator não informou de onde a madeira fora explorada, porém, os Policiais suspeitam que material lenhoso fora retirado da Reserva Legal coletiva (área protegida) do assentamento. Ele foi autuado administrativamente e multado em R$ 300 responderá por crime ambiental, com pena prevista de seis a um ano de detenção.