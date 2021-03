Mulher é espancada, foge e morre em ponto de ônibus

Deurico/Capital News Casa da Mulher Brasileira

Após ser espancada pelo marido e fugir de casa, Leonilda Freitas, 43 anos, morreu em um ponto de ônibus na Rua Dom Fernandes Sardinha, bairro Los Angeles, em Campo Grande, nesta quarta-feira (17). Acusado fugiu após as agressões e ainda não foi localizado.



De acordo com a polícia civil, a vítima tinha medida restritiva contra o acusado, mas estava morando com o autor. Leonilda foi agredida na madrugada desta quarta. Após conseguir fugir a vítima caiu na rua. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a vítima faleceu no local.



Se os exames comprovarem que a vítima morreu em decorrência das agressões, o caso será tratado como feminicídio e será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Leonilda estava com vários hematomas pelo corpo.