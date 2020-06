Mulher é assassinada a facadas pelo marido

Tamanho do texto

Divulgação/O Correio News Crime aconteceu na noite de sexta-feira

Aldennir Soares da Silva, 35 anos, foi assassinada pelo marido, identificado como Veranilto com 24 facadas. Caso aconteceu na noite desta sexta-feira (26) na casa do casal em Chapadão do Sul. A mãe da vítima de 57 anos também foi ferida.

Segundo relato do filho da vítima de 15 anos, o acusado chegou a casa e começou a conversar com sua mãe, perguntando se ela ainda o amava e ela respondeu que como amava ele, se era maltratada diariamente por ele. A partir deste momento, a discussão começou a ficar mais fervor, foi quando a mãe, entrou no meio e tentando acalmar os ânimos, mas foi agredida pelo acusado.

Segundo o filho, ele quebrou uma mesa da cozinha e partiu para cima da sua mãe, jogando-a contra a parede e desferiu várias facadas nela. Conforme o site O Correio News, a mãe da vítima, desesperada entrou no meio e foi atingida por um golpe em baixo das axilas e socorrida e levada ainda com vida para o hospital municipal por terceiros. Após o crime, o autor pegou uma garrafa de água e fugiu. A polícia segue em busca do acusado.