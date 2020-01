Mato Grosso do Sul tem queda 44,6% nos crimes de latrocínio

Elaine Silva/Capital News Coletiva da Sejusp em apresentação aos dados de 2019

Em comparação com 2018 o Estado de Mato Grosso do Sul apresentou queda de 44,6% nos crime de latrocínio (roubo seguido de morte). “Colocando em pessoas, 2018 teve 25 vítimas e em 2019 foram apenas 14”, relatou o secretário Antônio Carlos Videira da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), durante coletiva de imprensa.

Além do latrocínio outro destaque apontado pelo secretário foi o homicídio doloso que teve 51 pessoas ‘salva’, representando queda de 12,3% em comparação com 2018, onde teve o registro de 451 vítimas. Outra grande diminuição foram os roubos em via publica, que teve queda de 58,9%. Em vítimas 2018 teve 7.289, já em 2019 apenas 3.032. Outro dado apresentado para a imprensa foi os números de Campo Grande. “Na Capital, todos os roubos seguidos de morte foram esclarecidos. De 9 casos registrados em 2018, tivemos apenas 3 casos ano passado. Uma queda significativa de 67%”, informou o Videira.

Apesar de grandes quedas registradas no Estado e em Campo Grande, as cidades do interior tiveram um ponto negativo nos crimes de feminicídio, apresentando um aumento de 2,9%, ou seja, uma pessoa a mais que em 2018, mesmo sobre a negatividade todos os crimes do ano passado foram esclarecidos. Passando para o tráfico de drogas, a apreensão dos entorpecentes totalizaram 367.281,6 toneladas, sendo um aumento de 8%. As ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas registrou 4.225 casos.

Os dados foram realizados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Participaram da coletiva o Coronel Joilson do Corpo de Bombeiros, Coronel Waldir da Polícia Militar, Coronel J. Roberto do DOF e o secretário adjunto Marcelo Vargas.