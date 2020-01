Leilões online arrecadaram R$ 800 mil para cofres públicos

Tamanho do texto

Nesta segunda-feira (13), um novo leilão já foi aberto

Leilões públicos geram um retorno de R$ 879.590,00, para este início de ano. Ao todo foram quatro leilões no formato presencial e online, realizados entre novembro e dezembro do ano passado, a previsão de conseguir R$ 788.450,00 foi superada.

A ação foi promovida pela Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), que informou que o monitoramento dos bens de propriedade do Estado aptos para a venda é desenvolvido pela Superintendência de Patrimônio e Transporte (Supat), vinculada à SAD, que neste início de ano já realiza estudos técnicos para a realização de novos certames.

O leilão que fez mais sucesso foi o de veículos, sucatas e maquinários com 44 lotes. Um dos mais rentáveis foi o lote 34, de um rolo compactador, avaliado em R$ 1.000,00 e foi arrematado por R$ 23.200,00, após 76 lances e 812 visitas na internet. Outro exemplo é o lote 21, referente a um caminhão, que tinha lance inicial de R$ 3.500,00 e foi arrematado por R$ 24.500,00, após 103 lances e 900 visitas no site do leiloeiro.