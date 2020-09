Foragida do sistema prisional é presa na Capital

Tamanho do texto

Divuylgação/PMCG SIG

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da 5ª prendeu uma mulher de 55 anos. A autora estava foragida do Estabelecimento Penal Feminino do Regime Semiaberto no dia 09 de setembro.

A mulher foi encontrada no bairro Jockey Club. Segundo a Polícia Civil, a autora

cumpria pena pelo crime de furto e pulou o muro do local. Diante disso, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida até a delegacia para as providências cabíveis.