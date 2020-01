Envolvidos em latrocínio tentado são preso

Divulgação/Polícia Civil Crime aconteceu no inicio de janeiro

Envolvidos na tentativa de latrocínio contra um frentista do posto Taquarussu, no dia 11 de janeiro foram presos na última segunda-feira (27) em cumprimento aos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão.

Crime foi praticado no dia 11 de janeiro no posto de combustível Taquarussu, localizado na BR 262, no município de Anastácio. Segundo a Polícia Civil, dois indivíduos, do sexo masculino, na posse de uma arma de fogo, tentaram render um frentista do posto para subtrair o dinheiro que estava em sua posse. Conforme imagens do circuito de monitoramento, o passageiro, ao descer da motocicleta, saca uma arma de fogo e anunciou o assalto. Como ato de reflexo, o frentista despeja combustível (gasolina) nos autores que, assustados, empreendem fuga.

Após trabalho de investigação, apurou-se que os dois autores estavam na casa de um terceiro, também do sexo masculino, onde ingeriram bebida alcoólica. Em dado momento, este terceiro teria ordenando a realização do roubo, emprestando a arma de fogo e a moto.

Com base nessas informações e outros elementos de prova, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dos envolvidos e pela busca e apreensão. Os autores foram encontrados cada um em sua residência. Até o presente momento a arma não foi localizada. Os três indivíduos do sexo masculino foram presos preventivamente, interrogados e indiciados pelo crime de Roubo Qualificado pelo resultado morte, na forma tentada.