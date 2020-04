Encerrada investigação sobre corpo encontrado em córrego

Reprodução Caso foi parar na delegacia

Após investigação os policiais civis da Delegacia de Bataguassu esclareceram uma morte ocorrida no dia 22 de novembro de 2019, na rodovia 267, KM 32,7, onde um homem de 33 anos foi encontrado em um córrego.

Segundo a Polícia Civil o corpo da vítima já estava em estado de putrefação e com lesões no braço, no pescoço e na genitália. Após diligências e a realização de perícia técnica ficou constatado pelo exame necroscópico que as lesões encontradas no corpo são de característica de mordedura animal, bem como que a morte se deu por asfixia mecânica por afogamento.

O motivo de o corpo estar em estado de putrefação certamente se deu em razão do local em que permaneceu, com ação do tempo (água, sol e microrganismos). As diligências investigativas se encerraram com a conclusão de que a vítima, faleceu devido a afogamento, sem indícios de morte violenta relacionada a crime.