Embriagado: motorista é preso após causar acidente e tenta fugir

Divulgação/PCMS Delegacia de Antônio João

Delegacia da Polícia Civil de Antônio João prendeu um motorista, na noite desta terça-feira (17), após realizar manobra irregular no caminhão e causar danos em veículos estacionados, invadindo ainda a calçada, em Antônio João.



Além disso, foi constatado que o suspeito estava dirigindo após ingerir bebida alcoólica.De acordo com a Polícia Civil, após o acidente, o motorista tentou fugir e foi imediatamente capturado pelos policiais civis. Realizadas diligências preliminares, constatou-se que o indivíduo havia ingerido bebida alcoólica momentos antes do acidente, após se dar conta da gravidade da situação, tentou se esconder em um terreno nas proximidades do local dos fatos, levando as garrafas de bebida.



O indivíduo foi autuado em flagrante pelo delegado Patrick Linares da Costa e indiciado nos crimes de evasão do local do acidente, condução em estado de embriaguez e direção sem habilitação, gerando perigo de dano. Não foi arbitrada fiança em razão do somatório das penas máximas e o indiciado se encontra à disposição da Justiça.