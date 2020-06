Em caixa d’águas, PRF apreende R$ 2,4 milhões em maconha

Divulgação/PRF Entorpecente seria entregue em Minas Gerais

Com uma carga avaliada em R$ 2,4 milhões, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu três toneladas de maconha em um caminhão com caixa d’água e prendeu três pessoas na tarde desta sexta-feira (19) em Água Clara.

Conforme a PRF a equipe abordaram, no km 141 da BR 262, o veículo GM Vectra, de placas de Maravilha (SC), ocupado por dois homens, motorista e passageiro. A dupla aparentou um nervosismo exagerado com a abordagem policial. No veículo Eles disseram que estavam no estado afim de adquirir um caminhão, mas que não tinham fechado o negócio. Um deles disse que já possuía um caminhão, modelo Iveco, de placas de Frederico Westphalen (RS), que estava em um posto na cidade, carregado com caixa d’águas, que seriam levadas por um motorista para Minas Gerais.

Desconfiados, os agentes resolveram fazer uma vistoria no veículo mencionado. Eles encontraram uma grande quantidade de maconha, em fardos, dentro de duas caixas d'água. Questionado o motorista do caminhão que iria para Minas disse que desconhecidos lhe ofereceram o serviço do transporte do ilícito, em um posto de Campo Grande (MS), pelo valor de R$ 5 mil. Os ocupantes do veículo Vectra estariam fazendo o serviço de batedor da carga. Envolvidos foram encaminhados para a Polícia Civil de Água Clara (MS), juntamente com o ilícito e veículos.