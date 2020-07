Droga com destino a São Paulo foi apreendida

Divulgação/PMR Caso aconteceu na noite de domingo

Na noite deste domingo (19) a Polícia Militar Rodoviária apreendeu 102 kg maconha escondida em veículo que seguiria para São Paulo. Caso aconteceu na BR-376 em Ivinhema.

Um casal foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, ao dar ordem de parada ao veículo Citroen/Picasso,com dois ocupantes, o motorista de 32 anos deu declarações controvérsias acerca da viagem que estaria fazendo. A equipe realizou uma busca minuciosa no veículo, obtendo êxito em localizar em vários compartimentos ocultos pelo veículo 73 tabletes de maconha.

Questionado o acusado relatou que buscou a droga em Dourados e entregaria em Ribeirão Preto. A autora, de 33 anos, companheira do autor, informou que não tinha conhecimento do transporte ilícito. Autores foram encaminhados juntamente com as drogas e o veículo para a Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema.