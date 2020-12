Dono de tornearia é multado em R$ 5 mil

Tamanho do texto

Divulgação/PMA Caso aconteceu em Anastácio

Polícia Militar Ambiental de Aquidauana foi acionada por moradores, que perceberam uma substância ao meio fio e asfalto de uma rua no bairro Vila Umbrela em Anastácio.

No local os policiais encontraram grande quantidade de resíduo não identificado, aparentemente derivado de petróleo, que escorria pelo asfalto, atingindo uma galeria pluvial e consequentemente iria para algum curso d’água. Não houve como precisar a quantidade derramada.

A equipe verificou que o material era proveniente de um tanque com capacidade para 30 mil litros, que estava em frente a uma tornearia, segundo a PMA. O proprietário da empresa afirmou que o tanque viera de uma fazenda e que estava lá para que fosse revestido para uso como caixa d’água na propriedade. Ele disse também que não sabia que havia o material oleoso no tanque e quando descarregou houve o derramamento do líquido na rua.

A PMA acionou a perícia técnica ao local. O autor de 53 anos foi autuado administrativamente e multado em R$ 5 mil e foi notificado a realizar a retirada dos resíduos. Ele também foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Anastácio e poderá responder por crime ambiental de poluição culposa, com pena prevista de seis meses a um a ano de detenção.