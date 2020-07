DOF apreende veículos carregados com drogas

Divulgação/DOF Caso aconteceu no final de semana

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam três veículos carregados com produtos adquiridos no Paraguai, sem a documentação de regularidade fiscal, e maconha.

Segundo o DOF a apreensões ocorreram durante bloqueios e patrulhamentos ostensivos nas rodovias MS-379 e MS-164, nos municípios de Dourados e Ponta Porã. Na rodovia MS-379, região de Dourados, os militares abordaram dois veículos, que seguiam no sentido Laguna Carapã/Dourados. No GM Celta branco estavam 36 pneus adquiridos no Paraguai. Já no veículo VW Gol estavam 32 pneus para automóveis, sete pneus, 50 câmaras de ar e uma sacola com relação, todos para motocicleta.

Na rodovia MS-164, os militares abordaram um taxista em veículo Fiat Cronos que transportava duas passageiras, sendo uma dela menor de idade. Durante a vistoria, os policiais localizaram 24 volumes prensados de maconha, com peso total de 24 quilos. As mulheres disseram que pegaram a droga em um hotel de Ponta Porã e foram contratadas para levar o entorpecente até Aragarças (GO), cidade onde residem.

As ocorrências foram registradas e entregues na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados e na Delegacia da Polícia Civil em Ponta Porã.