Denar fecha mais um boca de fumo em Campo Grande

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS Boca de fumo apreendida pela Denar

Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), prendeu um jovem, de 20 anos, que comercializava droga na Vila Aimoré, em Campo Grande, no final da tarde desta quarta-feira (17) e fechou a boca de fumo. A investigação aconteceu após denúncia anônima.



A prisão ocorreu durante trabalho de investigação oriundo da Operação Ômega, que culminou na apreensão de duas porções de pasta-base, uma delas com um usuário que acabara de comprar droga com o traficante, que acabou preso pela Denar. Acusado foi autuado em flagrante por Tráfico de Drogas.