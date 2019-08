Corpo com marcas de tiro é encontrado em córrego

Divulgação/Fátima News Polícia investiga o caso

O corpo de Sandrinho de Souza, 20 anos, foi encontrado debaixo da ponte do córrego “Engenho Velho”, no último domingo (25), pela Polícia Civil de Caarapó, através de uma equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG).



Segundo o delegado de Juti, Silvio Ramos Pereira, o corpo apresentava duas perfurações no crânio, provavelmente provocadas por disparo de arma de fogo. O delegado Silvio informou, segundo o site Fátima News, também que a Polícia Civil já fez os levantamentos de praxe e as perícias, e no momento estão em andamento às investigações para averiguar quem seria os autores do crime. O corpo foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Caarapó.