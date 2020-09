Casal é preso com maconha em MS

Divulgação/PCMS Caso aconteceu em Anastácio

Policiais Civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Anastácio prendeu um casal de 18 e 19 anos, por tráfico de drogas e receptação. Caso aconteceu na última quarta-feira (23) no bairro Cristo Rei.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes abordaram o rapaz que estava com uma motocicleta Honda Titan, cor vermelha, com placa de Campo Grande/MS estacionada na rua e preparava um cigarro de maconha para o consumo pessoal.

Divulgação/PCMS Motocicleta é alvo de furto/roubo

Na busca, foram localizados um cigarro de maconha, um dichavador com resquícios de droga e a motocicleta com sinais visíveis de adulteração. No local o homem afirmou que a moto pertence a sua companheira. Em seguida os policiais foram até a residência do casal, onde localizaram um prato com resquícios de pasta base de cocaína e duas pequenas porções, da mesma droga, prontas para a venda. Após autorização da mulher, foi realizada uma busca no interior da casa e localizado mais uma porção e R$ 447.

O casal confessou o tráfico de drogas e a mulher afirmou que adquiriu a moto sabendo que estava com irregularidades. Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e recepção. A motocicleta foi apreendida e será encaminhada para a perícia.