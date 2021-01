Caçadores foram presos com armas e carne animal

Divulgação/PM Inclusive uso de arma restrito e 138 munições

Na quinta-feira (14) Policiais Militares Ambientais de Bonito realizavam fiscalização na rodovia MS 382, a 50 km da cidade, quando perceberam que três homens que estavam próximos a um veículo Chevrolet Silverado correram para dentro de um bar e votaram rapidamente.

A equipe abordou os homens e realizou busca pessoal, não sendo encontrado nada com eles. De fato, eles tinham ido esconder armas de fogo na parte interna do bar, estabelecimento comercial que pertence a um deles. No bar foram encontrados um revólver marca Smith Wesson, calibre 38, um revólver marca Rossi, calibre 357, arma de uso restrito e com número raspado, uma espingarda de pressão modificada para calibre 22, uma espingarda dois canos, calibre 12, com número e marcas ilegíveis, além de 138 munições dos calibres 357 – 12 – 38, 22 e 380.

Já no veículo foram encontrados 300 kg de carne animal, que os caçadores afirmaram ser de búfalo e de porco-monteiro que tinham abatido na região durante a caçada, porém, o material será periciado, para verificação se não há animais silvestres. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a corporação já havia recebido denúncia de caça ilegal com uso do veículo na região. As armas, munições, a carne e o veículo foram apreendidos.

Os três caçadores, de 65, 47, e 38 anos, residentes em Bonito, receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Bonito, onde foram autuados em flagrante inicialmente por crime de porte ilegal de arma de uso restrito e com numeração adulterada, cuja pena é de dois a seis anos de reclusão.

A carne está sendo analisada pela à Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), que aplicará multa relativa à ilegalidade sanitária do material. Além disso, se a perícia indicar que há carne de animais silvestres, eles também responderão pelo crime ambiental e serão multados.