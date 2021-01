Bandido bate palma para assaltar residência

Divulgação Populares deteve suspeito antes da polícia chegar

A luz do dia, um bandido bateu palma na casa de uma vítima, ao vê-lo no portão a vítima ficou com medo e se trancou dentro de casa, então o autor entrou e levou uma bicicleta e uma faca que estava no quintal, que após alguns minutos a vítima saiu e pediu ajuda para transeuntes, que começaram uma perseguição pelo bairro atrás do autor.

Quando a guarnição do Jockey clube deslocou para atender uma ocorrência encontraram o autor já detido por populares, e com algumas lesões resultadas de pessoas que presenciaram o delito, mas que já não estavam presentes. Diante dos fatos o autor foi encaminhado ao UPA para atendimento e logo após, para a DEPAC CEPOL para providências cabíveis. De acordo com a PMMS o autor estava em posse de um smartphone marca LG, a faca e a bicicleta subtraída da vítima e uma porção de maconha pesando 1,30g.