Após denúncia anônimas, dois traficantes são presos

Tânia Rego/Arquivo/Agência Brasil

Após denúncias, de que em uma casa, no bairro Jardim Santa Rosa, existia uma boca de fumo, policiais civis do Sig realizaram diligência no local, onde havia três pessoas. Durante abordagem, foram localizadas porções de maconha. Questionados, os dois disseram ser donos da droga e que a teriam comprado para consumir o entorpecente no local, junto com o terceiro indivíduo.

O caso ocorreu em Bataguassu (MS), a Polícia Civil, através do Setor de Investigações Gerais (Sig) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, prendeu os dois suspeitos por tráfico de drogas.

De acordo com a assessoria, foi realizada a prisão em flagrante dos dois suspeitos que se declararam proprietário da substância. O terceiro envolvido, responderá por posse de drogas para consumo pessoal. O inquérito policial será finalizado no prazo legal e encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.