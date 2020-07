Ação termina com materiais de pesca apreendido

Divulgação/PMA Caso aconteceu entre a noite de ontem e esta sexta-feira

Polícia Militar Ambiental de Miranda realiza fiscalização à noite no rio Miranda e apreende espinheis, rede, tarrafa e anzóis de galho. Caso aconteceu entre à noite de ontem até às 9h00 de sexta-feira (10).

A ação teve como objetivo à prevenção à pesca predatória, especialmente para evitar que pescadores armem petrechos ilegais como redes, espinhes e anzóis de galho, tendo em vista que estes tipos de petrechos são normalmente armados em período noturno.

Em um local em que a equipe avistou uma lanterna distante e foi verificar, foi encontrada uma tarrafa à margem do rio. Conforme a PMA, provavelmente o infrator iria praticar pesca predatória com o petrecho ilegal e fugiu ao avistar as luzes na embarcação da PMA. Ao clarear o dia, a equipe retirou mais uma rede de pesca, duas cordas de espinheis, cada uma com 20 anzóis e 19 anzóis de galho que estavam armados no rio.