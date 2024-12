PRF de Dourados apreende 129 toneladas de drogas em 2024

Viviane Freitas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Dourados divulgou, nesta segunda-feira (30), os resultados das operações realizadas em 2024, destacando o sucesso no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região. Durante o ano, a delegacia local se tornou um dos principais polos de apreensão de entorpecentes do Brasil, com 129 toneladas de maconha, haxixe e skunk, além de 2,5 toneladas de cocaína retiradas das ruas.

Além das apreensões de drogas, a PRF recuperou 101 veículos com registros de furto ou roubo e apreendeu 15 pistolas, 7 fuzis e 5 revólveres, fortalecendo a atuação contra o crime armado. No total, 180 pessoas foram presas em flagrante durante as intensas operações realizadas ao longo do ano, refletindo o trabalho incansável das equipes de fiscalização.

A unidade de Dourados se destaca como recordista nacional em apreensões de entorpecentes, sendo considerada uma das mais eficientes do país. O chefe da delegacia, Waldir Brasil do Nascimento Júnior, atribui o sucesso das operações aos recursos humanos da instituição. "O que temos de melhor são os nossos policiais. Eles são a chave para os nossos sucessos", afirmou.

Waldir também ressaltou a importância da colaboração entre as forças de segurança pública. A parceria com a Polícia Civil, especialmente com o Setor de Investigações Gerais (SIG), liderado pelo delegado Erasmo Cubas, foi fundamental para desmantelar quadrilhas envolvidas no tráfico de drogas e no furto de veículos, além de esclarecer homicídios.

O apoio da Superintendência, sob a liderança do Inspetor João Paulo Bueno, também foi destacado. Segundo Waldir, a liberdade de ação proporcionada pela superintendência foi essencial para o bom desempenho das operações na região.

Em termos de infraestrutura, a delegacia de Dourados passará por melhorias com a construção de uma nova sede, prevista para ser concluída no segundo semestre de 2025. O novo prédio contará com 1.280 m² de área construída, anfiteatro, academia, alojamentos e heliponto. Além disso, uma nova base operacional está em construção em Ivinhema, prometendo ser uma das mais modernas do país.