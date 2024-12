Elaine Oliveira

Capital News



Polícia recupera R$ 180 mil furtados de residência

Polícia recupera R$ 180 mil furtados de residência

A Polícia Civil de Mundo Novo recuperou, na manhã deste sábado (28), R$ 180 mil furtados de uma residência na cidade. O crime ocorreu na madrugada de sexta-feira (27), quando a casa foi arrombada e o montante levado.

Os proprietários, ao perceberem o furto, acionaram imediatamente a polícia. Sob a coordenação do delegado Alex Junior da Silva, as investigações começaram com o apoio da perícia criminal de Naviraí. Após buscas intensas durante a madrugada, o dinheiro foi localizado em uma residência no município.

De acordo com a vítima, a quantia havia sido acumulada ao longo de 10 anos pela família e seria utilizada para a compra de uma casa própria. Recentemente, o valor tinha sido retirado de uma agência bancária.

O montante foi integralmente recuperado e devolvido à família. As autoridades informaram que as investigações continuam em sigilo para identificar e responsabilizar os autores do crime.