Polícia Federal prende mulher em Corumbá por tráfico de drogas

Viviane Freitas

Capital News



PF Durante os procedimentos, a suspeita permaneceu à disposição da Justiça para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis

PF

Durante os procedimentos, a suspeita permaneceu à disposição da Justiça para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis

Na quinta-feira (2), a Polícia Federal, por meio da Delegacia de Corumbá, prendeu em flagrante uma mulher de 21 anos envolvida com o tráfico de drogas. A prisão ocorreu após uma ação coordenada pela equipe da PF, que resultou na detenção da suspeita, identificada como responsável por armazenar entorpecentes na região.

A operação teve início com informações recebidas pela equipe de investigação, que indicavam a prática de tráfico de drogas em Corumbá. Com base nessas informações, os policiais federais localizaram um imóvel onde a mulher armazenava maconha, que seria destinada à comercialização ilegal.

Após a abordagem, a mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas e levada para a Delegacia de Polícia Federal de Corumbá. Durante os procedimentos, a suspeita permaneceu à disposição da Justiça para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis.

A ação foi conduzida de forma integral pela equipe de policiais federais, que segue investigando o tráfico de drogas na região. A Polícia Federal tem intensificado operações para combater o crime organizado e a distribuição de entorpecentes em Mato Grosso do Sul.

A prisão reforça o compromisso da PF no enfrentamento ao tráfico de drogas e na manutenção da segurança pública, com a atuação de suas delegacias em diferentes municípios do estado.