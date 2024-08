Polícia Civil desmonta entreposto de drogas em Itaporã e apreende quase 7 toneladas de maconha

Elaine Oliveira

Em uma operação realizada na quarta-feira (21), a Polícia Civil de Itaporã desmantelou um entreposto de drogas em uma propriedade rural às margens da rodovia MS-270, resultando na apreensão de aproximadamente 6,7 toneladas de maconha. Esta é a maior apreensão de drogas já registrada na história do município.

Operação e apreensão

A ação policial foi desencadeada após investigações indicarem que a propriedade estava sendo usada para o armazenamento de grandes quantidades de entorpecentes. Ao chegarem ao local, os agentes perceberam que o imóvel estava desabitado e exalava um forte odor de maconha. Através das janelas, os policiais avistaram fardos de drogas empilhados nos cômodos, o que levou à entrada forçada no imóvel.

Dentro da residência, os policiais encontraram 259 fardos de maconha, que, ao serem pesados, totalizaram cerca de 6,7 toneladas. Estima-se que o valor das drogas poderia chegar a 6 milhões de reais nos grandes centros urbanos.

Impacto da apreensão

Esta operação representa um marco no combate ao tráfico de drogas na região, reforçando os esforços da Polícia Civil em desmantelar redes de narcotráfico que utilizam áreas rurais para esconder grandes quantidades de entorpecentes. As drogas apreendidas foram encaminhadas para as autoridades competentes para as devidas providências legais.