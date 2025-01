PMA prende cinco por pesca predatória e apreende 116 kg de peixes em Mato Grosso do Sul

Viviane Freitas

Divulgação/PMA A fiscalização abrangeu 68 peixarias e comércios de pescado no estado desde o dia 5 deste mês

A fiscalização abrangeu 68 peixarias e comércios de pescado no estado desde o dia 5 deste mês

No último fim de semana, a Polícia Militar Ambiental (PMA) prendeu cinco homens por pesca predatória durante a Piracema em Mato Grosso do Sul. A fiscalização resultou na apreensão de 116 kg de pescado, além de armas, redes e veículos.

O primeiro caso ocorreu em Guia Lopes da Laguna, próximo à rodovia MS-382, onde a polícia apreendeu 116,95 kg de peixes. Três homens foram flagrados em duas motocicletas, sujos de sangue do pescado, com sacos contendo 12 jaús, 4 pintados e 2 curimbatás, espécies típicas da Piracema. Eles confessaram ter usado uma tarrafa para capturar os peixes e deixaram o equipamento escondido às margens do Rio Miranda, próximo ao Poço do Barreiro.

Os suspeitos foram detidos e os peixes, motocicletas e demais pertences foram entregues à autoridade de plantão na Delegacia da Polícia Civil de Jardim para os procedimentos legais.

Em Aquidauana, no distrito de Camisão, uma denúncia levou a PMA até o Rio Aquidauana, onde foi apreendido um petrecho proibido, uma tarrafa, e um saco contendo cinco peixes da espécie armal. O material apreendido foi encaminhado ao 2° Pelotão de Polícia Militar Ambiental (PPMA) de Aquidauana para as providências necessárias.

Além disso, também no Rio Aquidauana, a 60 quilômetros da área urbana de Aquidauana, dois homens foram flagrados pescando em período de defeso. Com eles, foram encontrados duas varas de pesca com carretilha e molinete, um peixe da espécie piranha, e duas armas de fogo, um revólver calibre 38. Cada um foi multado em R$ 1,5 mil e encaminhado à Delegacia Policial Civil de Aquidauana para as medidas legais cabíveis.