Pai chama filha para "passear" e estupra adolescente em Mato Grosso do Sul

Viviane Freitas

Capital News



Polícia Civil O suspeito quebrou o celular da vítima, batendo-o contra a quina da cama, para que não pudesse pedir socorro à mãe

Polícia Civil

O suspeito quebrou o celular da vítima, batendo-o contra a quina da cama, para que não pudesse pedir socorro à mãe

A Polícia Civil prendeu em flagrante nesta quarta-feira (1º), um indivíduo por estupro majorado e dano qualificado contra a própria filha de 15 anos. A Polícia Militar recebeu, inicialmente, uma ocorrência relatando fato de lesão corporal, visto que a vítima foi encontrada em um hotel com o pai, com sangramento na camiseta. Considerando a situação atípica, em que o pai se hospedava em um hotel com a filha ingerindo bebidas alcoólicas, a equipe plantonista da DEPAC/CEPOL iniciou diligências complementares que viriam a revelar crime muito mais grave.

Inicialmente foi colhida escuta especializada da adolescente, que relatou que na verdade o pai já havia lhe abusado anteriormente, e na noite anterior, virada do ano novo, a chamou para passear. Durante o passeio, o suspeito ingeriu grande quantidade de bebidas alcoólicas e avisou a filha que iriam se hospedar em um hotel, o que chamou atenção da vítima, vez que estavam na casa de uma tia onde havia perfeitas condições de dormir.

O suspeito insistiu na permanência no hotel e quando chegou ao estabelecimento pediu especificamente uma cama de casal para ficar com a filha, o que chamou atenção dos atendentes. Segundo relatado pela adolescente, já dentro do quarto, o suspeito ficou apenas com a roupa de baixo, abraçou-a por trás e começou a acariciar suas partes íntimas, quando então a vítima tentou se desvencilhar.

O suspeito teria desferido um tapa no rosto da adolescente, que veio a ter sangramento, sendo evidenciado sangue na camiseta que vestia quando de sua apresentação na Delegacia. Além disso, o suspeito quebrou o celular da vítima, batendo-o contra a quina da cama, para que não pudesse pedir socorro à mãe.

Frente ao relato inicial, a equipe plantonista da Polícia Civil acionou o corpo pericial e se deslocou até o hotel, visando analisar o quarto em que ocorreu a conduta criminosa. Chegando ao local, evidenciou-se a presença de manchas de sangue no interruptor de luz, no banheiro e no chão do quarto. Além disso, foi constatada significativa quantidade de bebida alcoólica no frigobar, com garrafas abertas.

Foi analisado ainda o veículo automotor do suspeito, que também continha bebidas alcoólicas diversas dentro (cerveja e vodka).

As diligências corroboraram o depoimento da vítima, ensejando a prisão em flagrante do suspeito, que foi decretada pelo delegado plantonista. O suspeito responderá por estupro majorado e dano, não se descartando também a possibilidade de cárcere privado, que será melhor cotejada com os depoimentos futuros a serem colhidos.

A vítima, por sua vez, foi acolhida emergencialmente pelo Conselho Tutelar, onde aguarda a vinda da mãe, que é da cidade de Porto Murtinho/MS.