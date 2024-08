Incêndio criminoso destrói cinco veículos em garagem em Dourados

Fernanda Oliveira

Um incêndio criminoso na madrugada desta quinta-feira (29), destruiu cinco veículos em uma garagem de automóveis localizada na cidade de Dourados. A ação, que causou danos à estrutura do prédio e nos carros, foi registrada por câmeras de segurança.

Segundo o site Dourados News, o suspeito, ainda não identificado, foi capturado pelas imagens chegando ao local de bicicleta, com um casaco e capuz. Ele foi visto despejando álcool sobre os carros e incendiando-os antes de fugir correndo. Durante o incêndio, algumas chamas atingiram o corpo do criminoso, que saiu rapidamente do local.

O Corpo de Bombeiros chegou a tempo de conter o fogo, mas três dos veículos foram destruídos e outros dois sofreram danos parciais. Além dos carros, parte da garagem também foi afetada. Testemunhas relataram que um homem em bicicleta havia danificado veículos na área dias antes do incidente.