Idoso é preso por estupro de vulnerável

Elaine Oliveira

Capital News



Autores foram presos em flagrante

Um homem de 63 anos, foragido da justiça por estupro de vulnerável. a captura foi feita no âmbito da Operação Protetor de Fronteiras e Divisas, por uma a equipe do DRACCO – Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

Os levantamentos preliminares apontaram que o indivíduo foi condenado a 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de estupro de vulnerável. O crime ocorreu em 2017. Na época, a vítima, neta do autor, tinha seis anos de idade.