Homem é preso por furtar equipamentos eletrônicos de empresa em Ribas do Rio Pardo

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras), prendeu, na quinta-feira (26), um homem suspeito de furtar equipamentos eletrônicos de uma empresa em Ribas do Rio Pardo.

As investigações começaram no dia 24 de dezembro, quando dois receptadores foram identificados com notebooks furtados da empresa. Na ocasião, cinco equipamentos foram encontrados e apreendidos.

Dando continuidade ao trabalho, os policiais descobriram que um funcionário de 34 anos da empresa era o responsável pelos furtos. Ele teria aproveitado sua posição de confiança para subtrair os equipamentos de forma sistemática.

Na tarde de quarta-feira (25), o suspeito foi abordado no bairro Nova Campo Grande, em Campo Grande-MS. Com ele, foi encontrado um notebook furtado, além de outros itens eletrônicos que também tinham origem na empresa.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de furto qualificado por abuso de confiança e conduzido para a delegacia.