Homem é preso pelo DOF em Dourados com 28 quilos de drogas

Vivianne Nunes

Capital News



Divulgação Segundo estimativas, o prejuízo ao crime organizado com essa apreensão é de R$ 56 mil.

Divulgação

Segundo estimativas, o prejuízo ao crime organizado com essa apreensão é de R$ 56 mil.

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam, na manhã deste sábado (24), um homem de 23 anos por tráfico de drogas em Dourados. A prisão ocorreu durante um patrulhamento pela Rua Alegrete, na Vila Valderez, onde os agentes abordaram o suspeito que carregava uma mala.

Durante a vistoria, foi constatado que a mala continha 28 quilos de drogas, que o homem admitiu serem de sua propriedade. A droga foi apreendida e o homem encaminhado para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde a ocorrência foi registrada.

Segundo estimativas, o prejuízo ao crime organizado com essa apreensão é de R$ 56 mil.

Essa operação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma iniciativa em parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), focada no combate ao tráfico e outros crimes nas áreas fronteiriças do Mato Grosso do Sul.