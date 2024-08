Fernanda Oliveira

Carreta com 215 Quilos de cocaína é apreendida em Dourados após denúncia anônima

Investigadores da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico apreenderam, nesta quinta-feira (29), uma carreta que transportava 215 quilos de cocaína entre as cidades de Ponta Porã e Dourados. A ação ocorreu após uma denúncia apontar que o veículo, de cor branca e com reboque bitrem preto, levaria a droga até a fábrica de rações da BRF em Dourados. A partir dessas informações, uma equipe se deslocou para a cidade e, com apoio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), conseguiu localizar e abordar o veículo suspeito na rodovia.

O motorista do caminhão, inicialmente negou que estivesse transportando qualquer material ilícito. No entanto, durante uma vistoria na parte inferior do reboque, os policiais perceberam um volume suspeito através de um buraco circular. Após a descarga de grãos de milho na fábrica, o caminhão foi levado para a sede do DEFRON para uma revista mais detalhada. Com o auxílio de uma furadeira, os agentes perfuraram o assoalho do reboque, e a broca retornou coberta de uma substância que aparentava ser cocaína. Confrontado, o motorista admitiu que estava carregando drogas e revelou haver mais entorpecentes escondidos na parte da frente do reboque.

Os policiais precisaram desmontar o assoalho do reboque para retirar toda a droga. Ao final da operação, foram encontrados 212 tabletes de cocaína, totalizando aproximadamente 215 quilos. A droga, junto com a carreta, foi encaminhada para a sede da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) na Capital, onde permanecerão apreendidos enquanto as investigações prosseguem.