Últimos dias para inscrições de concurso com salário de R$ 8,3 mil

Edemir Rodrigues/ Portal MS MSGás

Encerra na próxima sexta-feira (19), as inscrições em concurso público com vagas para candidatos de nível médio e superior da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MS Gás).

As inscrições são feitas pelo site e a taxa de inscrição é de R$ 110 para nível superior e R$ 80 para nível médio. Há duas vagas imediatas e outras em cadastro reserva, os salários chegam a R$ 8,3 mil. Além disso, o vale-alimentação é de R$ 1,2 mil. Segudno a assessoria, no caso das vagas para nível superior, o salário é de R$ 8.306,24 para 40 horas semanais. Para nível médio, o salário é de R$ 3.778,20 para 40 horas semanais.