UFGD prorroga inscrições para vestibular

Divulgação UFGD

Inscrições para o vestibular dos cursos de graduação da Faculdade de Educação a Distância (PSEAD-2021/UFGD), na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) foi prorrogado por mais uma semana, em parceria com o Sistema Universidade Aberta do Brasil. As inscrições terminariam na sexta-feira (04) e agora serão encerradas na sexta-feira que vem, 11 de dezembro.

Por meio desse vestibular, são oferecidas 700 vagas em quatro cursos desenvolvidos na modalidade a distância: Ciências Biológicas (Licenciatura), Educação Física (Licenciatura), Física (Licenciatura) e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos.

As licenciaturas buscam cumprir o principal objetivo do programa federal Universidade Aberta do Brasil que é o de formar professores para a educação básica pública. Já o curso de tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos, com duração de dois anos, atenderá a demanda do mercado de trabalho por profissionais qualificados nessa área específica. Quem se formar nesse curso poderá planejar e gerenciar sistemas de gestão de pessoas, entre eles os de recrutamento e seleção, cargos e salários, treinamento e desenvolvimento e os de rotinas de pessoal e benefícios.

Como medida de prevenção durante a pandemia de covid-19, todos os candidatos deverão entrar no local de prova e permanecer até a sua saída, usando máscara de proteção respiratória descartável ou caseira feita de tecido.

De acordo com o coordenador do Centro de Seleção da UFGD, Nelson Tsuji Junior, também serão adotadas outras medidas de segurança como o distanciamento entre os candidatos, quantidade reduzida de vestibulandos por sala, uso do álcool 70% e disponibilidade de materiais para a higienização dos candidatos e dos trabalhadores do processo. Detalhes sobre as medidas preventivas e as orientações para a prova do vestibular serão divulgadas no edital de convocação.

As inscrições podem ser feitas até às 17h de 11 de dezembro de 2020. A taxa é de R$ 100 e pode ser paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU-COBRANÇA), em qualquer agência bancária, durante o expediente do banco.

Segundo a assessoria, para a inscrição, o candidato deve: estar no Cadastro de Pessoa Física (CPF); acessar o endereço eletrônico https://portal.ufgd.edu.br/vestibular/psead/educacao-a-distancia-2021; preencher os dados cadastrais; preencher a ficha de inscrição eletrônica, atentando-se às opções de concorrência e necessidade de posterior comprovação, inclusive fazendo a opção pela língua estrangeira de preferência (espanhol ou inglês); responder o questionário socioeconômico; imprimir a GRU para o pagamento da taxa de inscrição e efetuar seu pagamento.