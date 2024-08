Governo de Mato Grosso do Sul anuncia processo seletivo para médicos na Rede Hospitalar Estadual

Fernanda Oliveira

O Governo de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Estado de Administração (SAD) e da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgou no Diário Oficial desta terça-feira (27) a abertura de um Processo Seletivo Simplificado. A seleção é destinada à contratação de 10 profissionais para o cargo de médico autorizador na Rede Hospitalar Estadual. As vagas estão distribuídas entre os municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.

O objetivo do processo seletivo é suprir a necessidade temporária de excepcional interesse público na equipe médica da Rede Hospitalar Estadual. As inscrições para o processo seletivo estarão abertas das 8h do dia 27 de agosto até as 17h do dia 4 de setembro de 2024, exclusivamente através do site oficial da SAD.

As vagas oferecidas são para a função de médico, com carga horária de 20 horas semanais. A distribuição das vagas é a seguinte: 5 para Campo Grande, 2 para Dourados, 1 para Ponta Porã e 2 para Três Lagoas. A seleção será feita por meio de Avaliação Curricular, visando garantir a escolha dos candidatos mais qualificados para atender à demanda da Rede Hospitalar Estadual.