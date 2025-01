Campo Grande oferece 1,6 mil vagas de emprego, com 944 sem exigir experiência

Viviane Freitas

Nesta segunda-feira (06) Campo Grande inicia a semana com um cenário promissor para quem busca emprego. A cidade disponibiliza 1.637 vagas em 169 funções distintas. As oportunidades abrangem desde cargos técnicos, como auxiliar de laboratório e técnico de refrigeração, até posições operacionais, como auxiliar de linha de produção e repositor de mercadorias.

Entre as funções mais procuradas, destacam-se auxiliar de serviços de alimentação, com 150 vagas, auxiliar de linha de produção, com 160 posições, e repositor de mercadorias, que conta com 124 oportunidades. A área de limpeza também registra alta demanda, com 114 vagas para auxiliares, além de 73 vagas abertas para operadores de caixa.

Das vagas oferecidas, 944 não exigem experiência prévia, beneficiando jovens em busca do primeiro emprego e trabalhadores em transição de carreira. Funções como atendente de padaria, empacotador e auxiliar de serviços de alimentação estão entre as mais acessíveis para quem deseja ingressar no mercado. Além disso, 18 vagas são reservadas para pessoas com deficiência (PCD), incluindo cargos administrativos e de vigilância.

Embora a maior parte das vagas seja permanente, há também uma oportunidade temporária para recreador. Para profissionais qualificados, o mercado técnico oferece posições como técnico de laboratório em patologia clínica e técnico de manutenção eletrônica, ampliando as possibilidades para diferentes perfis de candidatos.

Os interessados devem comparecer nesta segunda-feira (06) às unidades de atendimento munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. Como as vagas são dinâmicas, o preenchimento pode ocorrer rapidamente. Essa ampla oferta reforça o compromisso de Campo Grande com a geração de trabalho e renda no início do ano.