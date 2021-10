Sectur abre oportunidades a profissionais de dança na Capital

Divulgação/PMCG Estúdio de Dança Isa Yasmin

Profissionais da área da dança em campo grande podem se inscrevem no edital “Dança para Todos”, lançado nesta quinta-feira (30) pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e que prevê a destinação de R$ 202 mil por meio de convênio com o Governo Federal via Ministério do Turismo.

“Dança para Todos” é uma iniciativa destinada a profissionais da área da dança que tenham interesse em lecionar oficinas de dança de rua, dança do ventre, dança de salão ou dança contemporânea.

Conforme o edital, o credenciamento segue aberto pelo período de 10 meses ou até que seja utilizado todo o recurso estimado para a sua realização. A primeira data da abertura dos envelopes está prevista para o dia 15 de outubro, às 13h30, na sede da Sectur, localizada na Rua Usi Tomi, 567.

Secretário de Cultura e Turismo, Max Freitas, destaca que o edital tem o intuito de incentivar a retomada do setor cultural. “Artistas da dança poderão oxigenar suas atividades com o Dança para Todos. Neste credenciamento em especial eu indico que as artistas se inscrevam o mais rápido possível porque, desta forma, poderão se beneficiar por mais tempo e movimentar o setor a longo prazo”, explicou via assessoria.

Serviço:

As inscrições podem ser realizadas por meio de entrega de envelopes com a documentação exigida na Secretaria-Executiva de Compras Governamentais (Secomp), no Paço Municipal, localizado na Av. Afonso Pena, 3297, Centro de Campo Grande. A documentação completa exigida está disponível no edital.