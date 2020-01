Sebrae realiza curso de gestão financeira

Divulgação Sede do Sebrae em Campo Grande

Sebrae/MS realiza entre os dias 03 a 07 de fevereiro o curso “Gestão Financeira – Intermediário”. A capacitação acontece de 18h30 às 22h30 na sede da instituição, na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande. O investimento é de R$216,00 ou 7x de R$R$30,86 e as inscrições podem ser realizadas por meio da Loja Virtual do Sebrae.



Participantes terão acesso a planilhas que permitem o controle da movimentação dos recursos da empresa. Conforme divulgado pelo Sebrae, no curso, os empresários terão a oportunidade de conhecer os procedimentos indispensáveis para uma boa gestão financeira. Além disso, os participantes terão acesso a planilhas que permitem o controle da movimentação dos recursos da empresa e a apuração do resultado e indicadores de desempenho.



A capacitação busca apoiar o empreendedor a administrar o caixa, projetar o fluxo de caixa, refletir sobre a formação do preço de venda, entender o demonstrativo de resultados e analisar os resultados do empreendimento.



Serviço:

03 a 07 de fevereiro

Horário: 18h30 às 22h30

Local: Av. Mato Grosso, 1661, Centro, Campo Grande/MS

Mais informações pelo 0800 570 0800.